平成最後空氣抄襲盧秀燕？ 網：廠商搞笑v.s.政府被恥笑

2019-04-21 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇將在4月底正式退位，這也象徵平成時代的結束。西元1989年平成年號公布後，位於日本岐阜縣關市、和年號同名的平成村引發熱潮，現在該村更推出「平成最後空氣罐」，要來賺最後1筆「平成財」。

綜合媒體報導，「平成最後空氣罐」的消息一公布，立刻有人聯想到台中市長盧秀燕在就職典禮上送出的「谷關空氣瓶」。而盧秀燕今天（21日）接受媒體訪問時也表示，當初送空氣瓶「被開玩笑、被KUSO」，不過，現在日本的平成空氣罐「證明我們真的有點先見之明」，雙方都是透過空氣這個象徵，呈現大家重視且在乎的事情。

針對盧秀燕這樣的回應，網友好像有很不同的看法，台灣大型網路論壇PTT的網友就留言表示，「很快台灣就要賣最後的自由民主空氣了」、「自我安慰成這樣也太悲哀了吧」、「一個是廠商搞笑一個是政府讓人恥笑」、「自我感覺良好」、「人家是賣錢妳是花錢」、「平成要結束了，妳的空汙還在阿」。

更有網友PO出自己2010年在富士山五合目紀念品商店拍的照片，顯示日本早在2010年就已經有「販售富士山空氣」的創意。該網友表示，「誰抄襲誰，誰有先見之明，我就不多說了」。

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