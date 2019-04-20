中市府刪參與式預算經費 議員批盧秀燕違背民主潮流

2019-04-20 17:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕開民主倒車！前市長林佳龍推動的參與式預算，在8個行政區落實，並有多項提案成功推行。盧秀燕市府第1次追加減預算，卻將300萬經費刪除，市議員江肇國及張家銨今（20）日痛批，盧秀燕違背民主潮流，拒絕人民參與，害怕接受檢驗。

落實直接民主，林佳龍擔任市長之初，即學習美國紐約、芝加哥、法國巴黎等城市的經驗，率全國之先推動「參與式預算」，鼓勵市民透過共同討論、提案及票選，參與政府部分公共預算支出的決定，中區、豐原、清水、大里、東勢、南區、東區及大雅均已成功推動。

江肇國指出，這項計畫市民參與踴躍，成果也非常耀眼，例如中區台中火車站公車站牌資訊改善計畫、中山路257巷-百年人文巷道風華再現。這種人民直接參與政策及執行的做法，已在青年族群及民間團體引起廣泛迴響及討論，沒想到盧秀燕卻喊卡。

江肇國也說，目前六都皆全力推動參與式預算，台北市組成「產官學聯盟」，桃園市累積編列9500萬經費，去年獲歐盟國際參與式民主觀察組織（IOPD）「公民參與最佳實踐獎」。參與式預算在台灣方興未艾，也是民主潮流，盧秀燕此舉是開民主倒車，也讓台中落於六都之後。

張家銨則表示，之前盧市府已廢止青年議會，阻斷青年發聲的機會，如今再取消參與式預算計畫，等於再度關上一個市民直接參與的管道。她痛批盧市長口口聲聲說要開放政治，實際上根本是騙局一場。

市府新聞局長吳皇昇表示，所謂參與式預算應該是讓民眾針對一筆固定預算在民主程序的規範下，可以參與和建議這筆預算的運用，如此才能深化參與式預算的精神，因此重點在於如何鼓勵民眾實際參與政府決策，進而影響預算，懇請議員瞭解過去的執行狀況與不足，新市府團隊反而是很務實的在面對這項事務。

市府民政局表示，過去推動參與式預算的狀況，由於後續提案需由各相關局處執行，卻無固定預算來源，均由各局處預算勻支，排擠各機關既有業務經費，反而影響基本的公共服務品質。

民政局強調，本計畫雖辦理預算追減，但未來市府會請各局處執行既有業務時，研議納入公民參與的適切性及可能性，讓施政更加貼近人民需求，民眾可以經由審議式民主的方式，參與政府決策，進而影響預算編列，也符合參與式預算的精神。

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