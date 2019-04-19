市長、民代分不清？ 不守議事規則「反質詢」 盧秀燕挨批

2019-04-19 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕在議會面對議員質詢時，多次發生議員質詢市長搶答，甚至「反質詢」的狀況。多名台中市議員今日提醒盧秀燕，市長在接受質詢時應遵守議事規則。議員指出，如果盧秀燕仍不遵守議事規則，屢屢反質詢議員，不排除將盧秀燕請出會場。

綜合媒體報導，4月17日台中市議會第3屆第1次定期會開議，是盧秀燕上任後首次定期會。不過，曾任省議員與立委的盧秀燕，面對議員質詢卻多次搶答，甚至反質詢議員。

邱素貞議員今日在質詢時表示，盧秀燕如今當選台中市長，難道還脫不了民代質詢角色？邱素貞提醒市長，面對議員質詢，應該虛心接受，如果反質詢議員，就是不尊重議會行徑。邱素貞指出，反質詢已違反議事規則，希望主席制止；如不聽從，應請盧秀燕離開會場。

江肇國議員也表示，只會耍嘴皮子是做不好市政的。他表示，市長的政見做不到、做不好，就應檢討改進，而不是與議員針鋒相對，質詢硬凹。曾朝榮議員也要求市長，不要妨礙議員質詢，甚至反質詢，應就議員質詢內容提出說明，尊重議場秩序。

邱素貞指出，根據〈臺中市議會議事規則〉第29條，市長在接受質詢時應遵守「議員質詢事項，不得拒絕答覆，並不得反質詢」；「對議員質詢之答覆，不得超出質詢範圍」；「不得有任意搶答等妨礙議員質詢或破壞議場 秩序及無禮辱罵等情事」。

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