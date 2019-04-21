這市長比韓國瑜強 不用出國已賣了很多……

2019-04-21 11:43

〔記者王涵平／台南報導〕台南市長黃偉哲從選舉期間就以「節儉」形成不少話題，不過這個作風在他上任後，不但不花錢整修廳舍，座車改小，甚至迄今沒有出國但卻已外銷了不少農產品，政壇人士不禁說：比韓國瑜還強。

黃偉哲上任市長後，目前搬入新營的市長官邸，他說，官邸維持前市長賴清德任內的樣子，上任後只花了40萬元重新整理一下白蟻蛀咬的梁柱、粉刷。

至於他的座車因為首長座車租約到期，也已要求改換CC數較小的車輛，省油錢也省保養，他說，房屋稅收入減少，市府由他開始省起。

相較於相鄰的高雄市長韓國瑜上任後頻頻出國，黃偉哲戲稱，我上任後都不敢出國吔，也是該省就省，他說，起碼今年上半年不會出國，如果出國也是必要性的才會安排。

雖然沒有出國，但台南一樣能外銷農特產品，目前黃偉哲上任後已完成訂單，截至4/19日止，台南目前外銷量約為207櫃（約1449噸），外銷鳳梨實際數量應比保守統計來得多。他說，還會邀中國採購團前來參加招商會，爭取台南產品外銷訂單。

他強調，以現在大家都在談的農產外銷來說，從屏東、高雄到台南，甚至嘉義，都有芒果、鳳梨、毛豆等農產，如果能透過城市結盟，就能利用各縣市打開的通路讓農產有更寬廣的市場，以農民的立場為主要考量，農產可以更順利賣出去，農民收入也能增加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/