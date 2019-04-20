學甲西瓜節登場 黃偉哲打趣：聽到西瓜真敏感

2019-04-20 12:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲西瓜紅腳笭節今天在學甲華宗公園登場，去年台南市長選舉時，民進黨被譏諷推顆西瓜也能當選，市長黃偉哲主持學甲西瓜節開幕時，打趣說他聽到西瓜真敏感，但學甲西瓜真的又甜又好吃，歡迎民眾多多選購學甲西瓜。

學甲區長邱志榮說，學甲西瓜種植在鹽分地帶的頂洲八掌溪畔，得天獨厚，在市場受歡迎。

公所並舉辦西瓜評鑑，45歲郭偉皇、41歲郭冠賢兄弟檔勇奪第一、第二名，第三名是梁志裕。2019學甲西瓜王郭偉皇栽種4公頃西瓜，他說，種瓜像顧孩子般呵護。去年郭偉皇在學甲西瓜評鑑獲得第二名，今年捲土重來拿下西瓜王王冠。70歲的父親郭玉良種瓜30多年，高興2個兒子繼承種瓜事業。

會中，黃偉哲分送西瓜給民眾品嘗，也與來賓一起放飛鴿笭，現場還有西瓜汁、西瓜免費品嘗，西瓜綿教學製作、西瓜棋比賽、西瓜果雕展示、西瓜展售會，非常熱鬧，要吃西瓜、買西瓜快點來。

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