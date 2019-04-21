郵局假日配送農產品 屏東開跑

2019-04-21

〔記者李立法／屏東報導〕為解決農產品假日配送的不便，行政院農委會協調中華郵政開辦假日收寄農產品業務，決定從農業大縣屏東先行試辦，昨天啟動收件，運費下殺到三．八折；一名女農友昨寄送十多箱雨來菇，每箱重約六、七公斤，她說，一般宅配價格約二百五十元，郵局只收她九十五元，「方便又划算」。

立委蘇震清表示，屏東盛產鳳梨、蓮霧及香蕉等農產，產期並無平日及假日之分，但農友配送農產品卻常碰到假日物流公司不收件的情況，影響農產配送鮮度及農友收益，於是向農委會反映，希望能協調中華郵政公司解決農產品假日配送問題。

農委會主委陳吉仲說，為避免農產品盛產期間因物流量能不足造成通路受阻，中華郵政適時提供假日配送服務，是農業及物流業的雙贏。

中華郵政公司董事長魏健宏表示，為服務農民，也讓消費者能即時買到當季新鮮又美味的在地農產品，決定在屏東試辦假日收寄農產品業務，分別在麟洛及潮州兩處集貨場設點收件，預計六月在網路郵政商城開辦屏東特產館。

屏東郵局指出，第一階段試辦三個月，收費打三．八折，單件限重廿公斤，廿至十三公斤收一百五十元，七公斤以上未滿十三公斤收一百廿元，七公斤以下收九十五元。

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