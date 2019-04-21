鄰長津貼發不發 黃偉哲不排除民調呈現

2019-04-21 11:09

［記者劉婉君／台南報導］台南市多名議員發起連署，要求市府編列鄰長工作交通補貼，對此，市長黃偉哲認為，南市已有依法或額外提供給鄰長的福利，鄰長津貼發放沒有正當性，不排除訴諸民意，以民調方式呈現。

台南市里鄰調整後，從原本的752里、1萬4730鄰，調整為649里、9660鄰，黃偉哲表示，鄰長為無給職，性質與一般有固定薪資的工作不同，市府每年編列7000多萬元在里鄰長的全民健保費上，其中鄰長有20%幾加入，其餘因有勞、農保等因素未參加，另外也有春節慰勞金、鄰長報、意外險、自強活動等福利。

黃偉哲說，若以每人每月2000元的津貼補助來計算，9660位鄰長，1年就要將近2億4000萬元，4年9億6000萬元，南市房屋稅1年將減少23億元，且接下來許多重大建設將進行，總計地方配合款達300億元，預期財政將進入很大的黑暗期，錢應該用在比較有意義的事。

黃偉哲說，未來3年多，他的目標是不要讓台南市的財政失控下去，遵守財政紀律，一旦財政破產，將會使得後代子孫無法支撐下去，對於可受公評的公共政策，不排除讓民眾多了解鄰長的工作內容後，以民調方式呈現大多數民眾的意見。

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