嘉市議會決議 休會期間同意市府壂付中央補助款

2019-04-19 13:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會今天閉幕，針對嘉義市政府提出的年度中新增的中央補助計畫相關經費，「於開會期間以墊付案、休會期間以函文同意墊付方式辦理」進行二、三讀會審議，大會決議將案由修正為「臨時會以追加減預算辦理，休會期間以函文取得議會共識同意墊付方式辦理」通過，由於市議會過去近10年，幾乎不受理市府提出的中央補助款墊付案，此案通過被視為議會的重大突破。

今市臨時會討論議案時，多名市議員發言踴躍，大會主席、議長莊豐安宣布休息十分鐘，經在場十多名議員討論，市長黃敏惠、主計處長阮鼎元也與議員再次說明，大會最後以修正「臨時會以追加預算案辦理，休會期間以函文取得議會共識同意墊付方式辦理」的版本通過。

今討論議案時，議員蔡文旭表示，開會期間，市府可針對中央補助計畫經費提出追加減預算案辦理，如開會期間也墊付、恐開方便之門，影響議員審議預算權，建議修正部分文字；張榮藏說，嘉義市財政體質好，也是因議員認真監督、為市民把關，建議即使在休會期間，也應取得議會共識，再同意墊付方式辦理。

陳姿妏認同說，因今年6到10月市議會內部整修，議會無法開會，可以函文同意墊付，但開會期間還是要以追加減預算案辦理。

傅大偉說，休會期間有些中央補助款執行時效比較急迫，建議訂定一個額度，授權議長核定。

鄭光宏表示，過去府會間因曾信任感不足，市府提出中央補助款墊付案，幾乎都被市議會退回、不受理，此次因市議會內部整修、有五個月無法開會，為解決中央補助款有執行時效的要求等問題，市府因此提案墊付，經議員討論提出折衷版本，對議會是很大的突破。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/