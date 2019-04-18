嘉市立委選舉 台聯市議員蔡永泉參戰

2019-04-18 13:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕明年嘉義市立委選舉目前已有多人表態參選，台聯黨嘉義市議員蔡永泉今天上午也宣佈加入戰局。蔡說，他曾任10年多的高中英文老師，參選除對台灣現狀感到憂心，也希望為年輕世代多開幾扇「美麗新世界」的窗子。

身兼台聯黨嘉市黨部主委蔡永泉今天上午由台聯黨副秘書長蔡豐文及支持者陪同在服務處表態宣佈參選立委。

蔡豐文說，蔡永泉曾擔任台聯黨代理主席，也是四連任議員，民意基礎扎實，近幾年他研究200多本各國外交政策地位問題的原文書，具國際觀，是非常優秀的立委人選。

「我己經準備好了！」蔡永泉說，數年前就有好友鼓勵參選立委，他認為尚待歷練，連4任議員經歷，認知到行政部門運作，長期關心台灣前途，也觀察到台灣教育沈疴，盼以立委身份為年輕世代多開幾扇「美麗新世界」的窗子。

民進黨立委黨內初選4搶1激戰，尋求連任的現任立委李俊俋遭到現任市議員王美惠、前任市議員黃盈智、前市議長林承勳女兒林柏妗等3人挑戰，因協調不成，黨中央中執會昨公布進入民調決勝程序，將於4月22日至26日期間2至3天進行民調，決定由誰代表民進黨出馬參選。

蔡永泉參選也引發綠營選民擔憂恐分散票源，對此，蔡豐文說，台聯是自主政黨，與民進黨沒有大綠、小綠分別，蔡永泉「堅持選到底，中央黨部全力挺到底」。

國民黨目前也有嘉市議員張秀華、傅大偉、鄭光宏、陳家平等4人傳出有意參選立委，預料競爭將會相當激烈。

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