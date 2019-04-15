士林大同立委三腳督 陳怡潔連辦10場活動送獎品

2019-04-15 00:53

〔記者郭安家／台北報導〕親民黨立委陳怡潔可能改以無黨之姿角逐2020年台北市第二選區（士林、大同）立委，該區將再次出現與民進黨立委何志偉及國民黨參選人「三腳督」局面。她近期以陳安文教基金會執行長身分，在士林、大同連辦十場「愛與關懷親子闖關活動」，連闖五關可獲精美獎品，而昨早社子國小活動吸引約2000人參加，造勢意味濃。

陳怡潔表示，她長期推動教育、照顧弱勢，深知落實基礎教育，建立健全的親子教育是非常的重要的，會舉辦這樣一個親子闖關活動，就是希望家長們不要過度讓兒童過於依賴3C產品，鼓勵把孩子帶出戶外，針對大同區老舊社區的都市更新與再造，她也會積極推動相關「都市更新條例」。陳說，期待得到大家的支持，完成「非綠平台」理念。

陳怡潔闖關活動已辦第二場，依序4月20日於雙蓮國小辦，4月21日是福林國小，4月27日大龍國小，4月28日士林國小，5月18日葫蘆國小，5月19日新國小，5月25日雨農國小，5月26日百齡國小，當天只要現場報名，連闖五關可獲精美獎品。

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