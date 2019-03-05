立委質詢兩岸狂批蔡政府 蘇揆反嗆：請批評一下習近平！

2019-03-05 13:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕親民黨立委陳怡潔今就兩岸議題在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌與陸委會主委陳明通，陳怡潔批評蔡政府，不願與對岸溝通協商，何來對話交流？陳明通則回批，兩岸要和平很簡單，「只要北京放棄對台動武，兩岸就有和平」。對陳明通答詢的態度，陳怡潔一度情緒激動問「你不看我是什麼意思」，一旁的行政院長蘇貞昌則笑稱「委員calm down」，引起現場一片笑聲。

蘇揆也反批陳怡潔，身為台灣國會議員，自今早質詢以來，都未指責中國半句，反而一直在批評自己的政府，要求陳怡潔作為國會議員「請批評一下習近平」。

陳怡潔今質詢一開始劈頭就問蘇貞昌，政府面對兩岸關係的態度為何？蘇貞昌表示，中國一再宣稱不放棄武力對台，因此政府始終戰戰兢兢，努力維持區域和平穩定、守護國家主權；蘇貞昌強調，台灣不畏戰、不挑戰，但隨時做好應戰的準備，政府基於保家衛國、維護國家主權的態度，有責任做好準備，「只有做好準備，才能維護和平」。

陳怡潔接著多次追問陸委會主委陳明通的態度，不過蘇揆都搶先答話，讓陳怡潔頗為不悅，直批陳明通逃避問題。在陳怡潔的追問下，陳明通答覆強調，今年初中國國家主席習近平提出「習五條」，從第1條到第5條「簡單來講就是要統一你」；陳明通說，中國現在正在舉辦兩會，結束後就要啟動民主協商機制，強迫台灣接受一國兩制台灣方案，「難道這不叫兵臨城下嗎？」

陳怡潔再追問，民主協商是尊重台灣主流民意的體現，不影響、不取代台灣政治談判，難道民間的學術團體、個人，連去對岸參與民主協商的言論自由都沒有嗎？對此陳明通多次強調，民主協商對中共來說是專有名詞、一個機制，不是一般理解的學術交流；陳明通說，依據政府通過的「兩岸人民關係條例」，任何人到中國，沒有政府授權都不能談政治議題。

蘇貞昌強調，若有研究中國共產黨的歷史就會發現，當年共產黨便是用民主協商機制一步步吃掉國民黨，蘇並反譏陳怡潔「可能不熟悉共產黨歷史」。

談到激動處，陳怡潔要陳明通「calm down」，一旁的蘇貞昌則笑稱，陳委員「用同樣的語言講不通，還要用英語講 calm down」；陳怡潔則繼續猛批蔡政府，因不願與對岸溝通，才會造成兩岸關係僵持不下，陳一度情緒激動，惹得蘇貞昌反笑稱，「委員calm down」。

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