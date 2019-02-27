白狼注意！老人跌倒是意外第二死因...她譏：不要站貨車上

2019-02-27 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕跌倒是老人因意外死亡中的第二名死因！昨天上午統促黨總裁白狼張安樂抬著棺材到立法院抗議，過程中不小心跌下貨車，差點整個人跌進棺材中，立委陳怡潔貼心提醒，「不要參加過度劇烈的活動，尤其像是站在貨車上」，容易發生跌倒的危險。

陳怡潔在臉書粉絲專頁表示，最近聽到不少長輩跌倒，像是在活動中激動下，不小心從高處跌下，甚至跌進箱子中，對老人相當危險，「根據衛福部統計，65歲以上長輩跌倒是老人意外死亡的第2大死因」，嚴重的話可能因此臥床不起，甚至死亡，千萬要留意。

陳怡潔建議，長輩跌倒原因有很多，可能因年紀大，身體功能變差、手腳不靈活導致，生活環境注意光線充足，維持整潔，並將雜物收好，以避免不慎絆倒，這些都可以防止跌倒的危險，若長輩不小心跌倒怎麼辦？不要急著扶起長輩，應先確認長輩狀況，「若有大量出血或是意識不清，應盡快送醫」。

最後陳怡潔不忘貼心提醒長輩們，最近天氣不穩定，多留意保暖，「不要參加過度劇烈的活動，尤其像是站在貨車上這樣的動作是很危險的！一定要小心再小心！」

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