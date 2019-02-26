白狼率眾抬棺衝立院 中國網友酸：沒鳥用

2019-02-26 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂26日上午率眾赴立法院抬棺抗議，向行政院長蘇貞昌的「掃把說」嗆聲；但白狼疑似重心不穩、險些跌進自己帶來的棺材裡，不過他仍宣稱，會為兩岸和平統一隨時奉獻生命。消息傳到中國網友耳裡反應不一，有人大酸白狼此舉「沒鳥用，力量太小」。

白狼26日上午率領120名統促黨成員前往立法院大門，還找來貨車載運一口棺材，沒想到白狼從貨車上下車時卻疑似重心不穩、險些跌進自己帶的棺材裡，過程中白狼還不滿警方作為，對現場警方大喊「我的棺材」！甚至質疑警方「搶奪」他的棺材。

白狼抬棺抗議的新聞也傳到微博上，許多中國網友也留言討論，力挺白狼的人表示「白狼好漢，純爺們兒」、「張安樂總裁血性」、「張安樂俠肝義膽，憂國憂民」。

但也人認為，白狼的行為只代表少數人，根本沒什麼影響力，酸說「咱們也不知道他是否真統派，至少目前中央及國台辦沒有給予身份認可，是否對他支持越多，反而台灣民意失血越多」、「張代表的台灣民意是極少數...」、「沒鳥用，力量太小」、「只為選舉何必當真」。

針對白狼率眾抬棺赴立法院抬棺抗議，台北市警局表示，張安樂等3人在未經合法申請下，動員大批抗議人士，在中山南路立法院周邊違法舉行集會，警方依法舉牌警告、命令解散、制止，張嫌等人違反集會遊行法部分，將依法通知到案，移請北檢偵辦。

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