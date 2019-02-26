「材去人安樂」白狼差點跌進棺材...「新成語」讓網友笑翻

網友創立新成語「材去人安樂」來酸白狼的行徑，網友見狀也都笑翻了。（圖擷取自臉書「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

2019-02-26 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂因不滿行政院長蘇貞昌的「掃把說」，今上午率眾赴立法院抬棺抗議，白狼下車時卻疑似重心不穩、幾乎跌進棺材裡。對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」創立新成語「材去人安樂」來揶揄白狼的行徑，網友見狀也都笑翻了。

「台灣賦格」常在臉書上新創新成語，以諷刺時事，針對白狼今早率眾抬棺到立法院外抗議，張卻自己不慎、幾乎跌進棺材裡的糗樣來創立新成語。「台灣賦格」表示，「材去人安樂」意指某些人一心想與中國統一，卻被發現統一等於把人送進棺材，是死路一條。

至於例句方面，「台灣賦格」舉例：白狼一心一意希望台灣被中國統一，抬棺要鬧立法院，沒想到摔了一跤，跌落棺材，差一點材去人安樂。

網友見狀全都笑翻，留言「明示加暗示，統一就是進棺材安樂死」、「棺材還是自備的！這叫自尋死路。」、「適材適所！！、「哈哈哈 你們不要這麼有才好不好」、「套一句白夫人說的話：老天有眼!」。

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