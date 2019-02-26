抬棺到立院抗議 張安樂險掉進自己帶的棺材

2019-02-26 12:25

張安樂一直嚷著「我的棺材」質疑警「搶奪」棺材

〔記者王冠仁／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前在立法院接受備詢時的「掃把說」，引起中華統一促進黨不滿。統促黨總裁張安樂今早率眾抬棺到立法院外抗議，要送棺材給蘇貞昌，群眾將棺材抬下車時，張安樂卻自己不慎、幾乎跌進棺材裡；警方隨後查扣棺材，張卻一直嚷著「我的棺材」，要向警方討回。警方三度舉牌警告，並針對脫序行為依違反社會秩序維護法裁罰，群眾最後才逐漸散去。

今天早上10點半，約120名統促黨成員前往立法院中山南路大門，他們還找來一輛貨車載運一口棺材；原本站在貨車上的張安樂大喊「把棺材抬下去」，但群眾抬棺過程中不慎將棺材摔落地面，張安樂也自摔，差點摔進棺材裡。群眾見狀大喊「保護總裁」，場面一度緊張。

不過，警方最後將棺材抬回貨車上，並將棺材查扣；張安樂不滿警方作為，對現場警方大喊「我的棺材！」甚至質疑警方「搶奪」他的棺材。

警方最後三度對張安樂等群眾舉牌警告，並向他告誡，棺材掉落在地面違反社維法，最後張安樂要求警方「將棺材轉送給蘇貞昌」，聚集的統促黨成員才陸續離去。警方說，其中一名統促黨成員攜帶折疊刀到場遭警方發現，警方將以違反社維法裁罰。

張安樂說，民進黨當局把台灣人民當芻狗，一個說要戰到一兵一卒，一個說要戰到一支掃帚，但請問民進黨官員們的子女又有哪一個在部隊，他們不是當民代，就是坐領高薪，或者乾脆躲在國外，萬一戰爭爆發，死的都是別人的子女。

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