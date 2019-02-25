要鬧事？挑戰蘇貞昌 白狼：明率200人帶棺材衝立院

2019-02-25 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前接受國民黨立委賴士葆質詢時表示，「就算是一個掃把我都要拿起來，決不投降」，卻被賴解讀成是蘇要用掃把應戰，國防部長嚴德發則強調，院長精神宣示和「國軍戰到最後一兵一卒的立場一致」。沒想到統一促進黨總裁「白狼」張安樂在臉書宣稱，26日他將帶棺材、率200人到立法院，親自向蘇院長挑戰。

張安樂25日晚間在臉書稱，「民進黨當局把台灣人民當芻狗，一個說要戰到一兵一卒，一個說要戰到一支掃帚，但請問民進黨官員們的子女又有哪一個在部隊，他們不是當民代，就是坐領高薪，或者乾脆躲在國外，萬一戰爭爆發，死的都是別人的子女。」

張安樂指出，既然他們想挑起戰爭，那就應該站到第一線，要死也應該他們先死，不應該是那些無辜的年輕生命；他還強調，「願意為兩岸的和平統一隨時奉獻自己的生命」，並準備好了一口棺材以示決心，「但蔡英文，賴清德，蘇貞昌，嚴德發等，你們的棺材與決心在哪？」

對此他宣布，將在26日上午10點30半，攜帶一口棺材，在200名同志的簇擁下，前往中山南路立法院，向在立法院內備詢的蘇貞昌院長挑戰。

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