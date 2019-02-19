列最優先法案 簽兩岸和平協議 須先公投

2019-02-19

〔記者陳鈺馥、謝君臨、楊淳卉／台北報導〕中國國民黨近日極力鼓吹簽署兩岸和平協議，欲將台灣問題國內化，行政院昨召開行政立法協調會報，確定立法院本會期最優先法案四十七案，而為保衛國家主權不被單一政黨出賣，將修正「兩岸人民關係條例」，規定進行兩岸簽署和平協議，須先經台灣人民公投決定。

保衛國家主權 不被單一政黨出賣

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）轉述，政院與民進黨立委在會中達成共識，最優先法案四十七案、一般優先法案四十六案、組織改造四十八案，共一四一案。其中，最優先法案可分成「保台、強台、回應民意重大議題」三大類。

谷辣斯指出，為顧及國安、保衛台灣，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」將進行修正，明訂進行兩岸和平協議前的公投條件與門檻，希望兩岸在進行任何協議前，協議內容須由台灣二千三百多萬人決定，必須尊重台灣民意，更須經過公投程序，取得大多數台灣人民支持。

領中國居住證者 不能參選公職

谷辣斯強調，不得逕自直接簽署兩岸和平協議，須先公投；另將修正兩岸條例增訂申報機制，限制赴中國領取居住證者參選機敏公職的權利，且領取中國居住證者須申報，以及除非放棄居住證一定時間，否則不能參加任何公職選舉，更不能擔任軍人、公務員、各級公立學校教師；退休高官及將領赴中國管制期限，改成最短三年。

「保台」法案更納入「國家機密保護法部分條文修正草案」，要強化退離職人員出境管制，嚇阻將國家機密洩漏給中國；此外，為遏止假訊息亂台，政院去年底通過的「災害防救法」、「農產品市場交易法」、「糧食管理法」等七項修正草案，皆列最優先法案。

谷辣斯提及，在「強台」振興經濟相關法案，包含「海外資金匯回管理運用及課稅條例草案」、「產業創新條例修正草案」；防止高科技被竊取的「營業秘密法修正草案」；增進台美貿易關係的「著作權法修正草案」、「國防產業發展條例草案」，都列為最優先法案，希望在本會期三讀通過。

在回應民意最優先法案，為預防兒虐事件，將一口氣修正「教師法」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「家庭教育法」和「刑法」四部法律，重懲凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯。

此外，行政立法協調會報也首次安排黨務系統出席討論，包括民進黨秘書長羅文嘉、民進黨新境界智庫執行長邱義仁，以及黨發言人李問都與會。

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