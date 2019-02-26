白狼抗議險摔落棺材好狼狽... 網笑：為中國統一我會再站起！

2019-02-26 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕統促黨總裁「白狼」張安樂因不滿行政院長蘇貞昌的「掃把說」，今上午率眾赴立法院抬棺抗議，過程中卻傳出白狼下車時，疑似重心不穩失足從貨車上跌下。稍早現場畫面曝光後，臉書粉專「奉命刑事」便貼出一段30秒左右的後製影片，短短不到2小時，吸引逾5萬人次瀏覽、數百筆留言蓋樓回應。

從影片中可見，站在藍色貨車上的白狼等人，與警方面對面你來我往、一前一後推擠著一具大型厚實的棺材，最後棺材掉落在路面上，白狼見狀打算下車，不過跨出右腳時，疑因高度關係，整個人往前傾倒，一旁夥伴見狀趕緊肉身護駕，並大喊「保護總裁」，試圖減緩衝擊力，不過，仍與白狼一同壓在散落的棺材上。

因摔倒而略顯狼狽的白狼，則在旁人的攙扶下奮力緩慢起身。「奉命刑事」也在這段加入感人的配樂、後製文字「為了中國的統一，我會再站起來！」同時也在第6秒開始，重複約5次白狼摔下來的關鍵場景，並搭配咚、咚、咚與小尖叫的背景音，還貼文「226，安樂落。寶路總裁！大家寶路總裁！」

網友見狀直呼，「差點進棺材」、「還真的躺進去」、「綜藝摔經典」、「害我笑到美丁美當」、「有這麼急？」「這配樂也太感人」、「寶路總裁，我家狗狗沒罐罐」、「警察好可憐哦」。

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「奉命刑事」影片

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