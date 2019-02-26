白狼「直接裝箱」進棺材 綠委一句話被網友讚爆

2019-02-26 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕統促黨總裁「白狼」張安樂因不滿行政院長蘇貞昌的「掃把說」，今上午率眾赴立法院抬棺抗議。過程中，當白狼下車時，卻疑似重心不穩失足從貨車上跌下，半身摔入棺材中。對此，民進黨立委王定宇表示，就是「抱中共大腿，出賣台灣利益」的下場。

今天早上10點半，約120名統促黨成員前往立法院中山南路大門，並找來一輛貨車載運了一口棺材；原本站在貨車上的張安樂大喊「把棺材抬下去」，但群眾抬棺過程中不慎將棺材摔落地面，張安樂也自摔，差點摔進棺材裡，讓統促黨成員緊張大喊「保護總裁」！

隨後警方將棺材抬回車上，並將棺材查扣；張安樂則在場不滿大喊「我的棺材！」最後，警方告誡張安樂，棺材掉落在地面違反社維法，而張安樂則要求警方將棺材轉送給蘇貞昌後，才悻悻然離去。

對此，王定宇忍不住笑了出來，他轉貼了相關新聞表示，這個「直接裝箱」的故事啟示，抱中共大腿，出賣台灣利益，是走向棺材的末路一條啊！

對於王定宇的評論，網友也紛紛留言表示「直接安樂死了」、「天意都要他留下自己用了」、「不顧北京反對硬是躺進去」、「棺材不是這樣玩的」、「 直接蓋起來拖去燒一燒啦」、「人進去，蓋起來，安樂進棺材」。

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