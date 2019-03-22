嘉義市太平段等地區地籍圖重測 27日開跑

2019-03-22 20:26

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市地籍圖約自1977年修測後，使用迄今沒有變更，為協助民眾釐整地籍資料，有效減少界址糾紛，市府獲中央補助經費，今年起將辦理為期4年地籍圖重測，首批重測範圍為太平段全部及山下段、檜段一、檜段二小段部分地區（長榮街玉峰街以北）之土地，共計2773筆、所有權人2375人、面積約63公頃，相關作業預計27日起跑，年底前完成。

嘉義市政府地政處地籍科長王樹穩說，本次地籍圖重測委託至盛國土科技顧問公司協助辦理，相關程序皆為免費，地籍圖重測辦理地區，係經內政部國土測繪中心所勘選，民眾無須自行申請、亦無須繳付任何費用，重測期間如有界址糾紛，將由市府協助協處。

王樹穩說，相關說明會日前已辦理過三場，已陸續寄發地籍調查通知書予土地所有權人。重測期間，請土地所有權人務必配合到場指界、確認後於地籍調查表認定簽章，以確保自身權益，因故無法到場指界、設立界標，民眾可出具委託書委託他人辦理。相關問題可撥打至盛公司重測辦公室電話（05）276-9379，或地政處地籍科電話（05）225-7833詢問。

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