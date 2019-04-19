韓國瑜稱台軍像太監穿西裝 網友秀韓「西裝照」：這位陸官上尉～

2019-04-19 08:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨表示，台灣軍隊沒有軍法，增加國防預算並無法增加戰力，像是「太監穿西裝」，引發外界非議；臉書粉專只是堵藍秀出韓國瑜「西裝照」，提醒這位陸官上尉發言前，先注意自己的穿著。

韓國瑜訪美期間與美國退休大使艾江山會面，雙方談到台灣國防時，韓國瑜認為台灣沒有軍法，一昧增加國防預算也沒法增加戰力。

韓國瑜昨回國後進一步解釋，台灣沒有軍法，就算國防預算錢再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」。

他說，「一個軍隊沒有軍法，也就是未來一旦發生戰爭，軍人把槍一丟，跟長官說我爸爸會找律師，回來幫我打官司，這個部隊有什麼戰力？」

他強調，一個軍隊沒有軍法等於沒有靈魂，並用「太監穿西裝」做比喻，西裝穿得再漂亮，Armani的西裝，他還是一個太監，軍隊加再多的錢，買再多的武器，沒有軍法，根本沒有戰鬥力。

只是堵藍質疑，難道是鍋老頭的打擊太大了，韓國瑜已經開始自暴自棄了嗎???提醒陸軍上尉退役的韓國瑜發言時，注意一下自己穿著。

網友留言，「包子穿黃袍，黃袍脫下來，還是包子……」、「是不是有一種叫"軍紀"的東西？」、「市長，西裝得罪你了嗎」、「難怪才上尉就退伍了~」、「喊愛中華民國，轉頭又講中國多好，中華民國多差?」。

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