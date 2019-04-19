韓赴美演講自爆「當立委都在鬼混」 網轟：根本自打臉！

2019-04-19 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在美國對舊金山僑胞演講時，自爆自己當立委時的心態，指出「其實我在鬼混」、「好不容易有這個任期，大撈特撈」！影片曝光後，有粉專將韓國瑜日前受訪時稱「能撈就撈，這樣子才像禽獸」的片段剪輯進新聞影片中，讓其他網友怒轟「根本自打臉」！

根據《台視新聞》報導，韓國瑜在訪美之旅進入尾聲時，對舊金山僑胞發表演講，提到自己35歲就成為全台灣最年輕的立委之一，當時「抽菸、喝酒、打牌，亂七八糟、花天酒地」，「其實我在鬼混」！韓國瑜還提到，政壇有三個選擇，英雄、梟雄韓狗熊，「當梟雄最爽，好不容易有這個任期，大撈特撈！」韓國瑜在演講中也承諾「我只會選擇一條路，走一條英雄的道路」。

對此，粉專「只是堵藍」將新聞片段，結合了先前韓國瑜受訪時稱「能撈就撈，這樣子才像禽獸」的片段，諷刺表示「韓導在美国（國）的閉門演講，他說自己當立委大撈特撈都在混」。

對此，網友紛紛怒轟「可以把負面的事講的一副理所當然樣 我也是服了他」、「真的一點都不知羞恥耶」、「高雄人看看！你們市長好誠實啊！喝了吐真劑嗎？大撈特撈」、「等著被罷免的份」、「根本自打臉」、「承認自己是禽獸了吧」、「怎麼分辨他是在說謊？他只要一動嘴唇就是在說謊了！」

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