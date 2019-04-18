韓國瑜談國防安全這句話惹議 網友轟：別污辱軍人好嗎

2019-04-18 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今上午結束訪美行程返台，一下飛機就趕往市府上班，他受訪時表示，訪美時與美國退休大使艾江山談到國防安全，他認為台灣沒有軍法，就算國防預算再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」。此話一出引發熱議，有網友批評韓，「不要污辱軍人好嗎，國軍比你有戰鬥力多了」。

綜合媒體報導，韓國瑜表示，他在訪美期間與艾江山有談到國防預算問題，而當過軍人的艾江山認為，台灣國防預算投資的太少，應該要提高預算。但韓國瑜則告訴對方，就算台灣增加許多國防預算，若陸海空三軍連軍法都沒有，那部隊是沒有戰鬥力的，韓提到，艾江山聽完他這番話，也認同的點點頭。

韓國瑜進一步表示，一個軍隊沒有軍法，等於沒有靈魂，強調「就像太監穿西裝，就算穿上Armani西裝，他還是一個太監」，軍隊花錢買再多的武器，沒有軍法，根本沒有戰鬥力。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」痛批，「韓國瑜，請不要污辱軍人好嗎，國軍比你有戰鬥力多了，我們的國軍保家衛國，不像你會請公出家睡覺，不像你會跑去中國中聯辦，跟中共高喊九二共識，真正傷害國軍的，就是敵我不分的國民黨啦！！！」

網友也留言批評，「韓國瑜侮辱高雄市民、侮辱農民 現在改侮辱國軍」、「他在說牠自己嗎？草包穿西裝還是草包！」、「一堆垃圾比喻聽到煩死，能不能好好說話？」、「他不是軍人出生的嗎...有必要這樣貶低自己人嗎」、「只會貶低自己人 真是可惡」。

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