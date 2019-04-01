共機越線挑釁！ 一張圖秒懂藍綠態度 網友：當然挺小英

2019-04-01 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機昨（3月31）日穿越台海中線對台挑釁，引發區域內國家關切，總統蔡英文對此提出「三不」抗議，強調身為總統的她，也會和國軍戰士一起奮鬥到底，「國土一寸不讓」。有網友則貼出對比圖，解釋為何一定要支持蔡總統。

共軍2架殲11戰鬥機昨在澎湖西南方空域，飛越被視為兩岸「楚河漢界」的海峽中線，遭我空軍警告後卻未立刻離開，越界長達10分鐘之久。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」貼出一張圖做為對比，圖左為蔡總統表示，已下令軍方「對中共軍機蓄意挑釁行為必須第一時間強勢驅離」，圖右則為高雄市長韓國瑜面對記者提問，他卻閃躲回應「我現在滿腦子只想著芭樂該怎麼銷售」。

「不禮貌鄉民團」表示，「這就是我支持蔡英文的原因，她從來就不只是『民進黨的總統』，而是身為一個『保護台灣人的總統』！」該粉專接著說，「你們國民黨要討厭民進黨，那是你們的自由，我管不著；但在台灣人遭受生命威脅的時候，你們這些國民黨的領導者們，全。部。在。裝。死。」

「不禮貌鄉民團」痛批國民黨，「沒人站出來為台灣人講話、沒人譴責中共越界、沒人承諾會好好保護台灣；到底還有什麼資格，再繼續拿台灣人的選票？2020年你們國民黨就繼續在野反省吧！」

針對共機越線挑釁，蔡總統今上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」時提到，中國這些動作，不僅是對兩岸現狀的一種片面改變，更是對區域安全穩定的一種公然挑釁。她不僅要提出嚴正抗議，也要鄭重提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海現狀。

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