12項重大計畫「林規盧不隨」？ 中市民進黨團要求尊重行政延續

2019-04-18 14:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕今（18）日在議會提出施政報告，民進黨團總召李天生則列舉盧上任後12項生變的重大計畫，要求她考量行政延續的重要性，向市民說清楚、講明白，避免翻盤更動浪費公帑，否則受害的是全體市民。

民進黨團指出，台中山手線、大巨蛋、水湳經貿園區智慧營運中心、肉品市場、敬老愛心卡、台中花博、青年事務審議委員會、參與式預算、2020世界設計之都、台中州廳整修、社會住宅及轉運中心等重大計畫，都在盧秀燕上任後生變。

李天生說明，山手線改要求中央全額補助才要配合辦理，大巨蛋是變更地點，智慧營運中心及肉品市場要重新評估，敬老愛心卡福利縮水，台中花博免費看，青年議會被粗暴解散，參與式預算及2020世界設計之都則是放棄辦理。

他又說，社會住宅放棄「8年1萬戶」的目標，台中州廳整修也要改變用途，轉運中心由八處轉剩六處，施政報告對偏鄉小黃公車、和平方案等前朝推動的業務，也沒有提及，外界關切是否繼續辦理？

李天生強調，市府行政應該要有延續性，任意翻盤更動，會造成不少後遺影響，請市長說清楚、講明白，說明決策變動的原因，好讓市民朋友知道事情的來龍去脈，免得市政建設遭到延誤，最後受害的將是全體台中市民。

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