盧秀燕推花博免費 網爆：虧13億、市民每人負債520元

2019-04-18 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕上任後，推行的花博新政策風波不斷，除了將票價收費改為市民免費參觀、12歲以下兒童免費入園，還一度被質疑違背前市長林佳龍與AIPH（國際園藝生產者協會）的合約規定引起爭議。未料，如今又有網友爆料出示宣稱為市府內部流出的公文，並指花博免費政策，「虧損達高達13億，市民每人負債520元，比門票還貴」。

根據臉書粉專「盧秀燕秀下限」貼出的「內部公文」部分內容截圖所示，文中說明欄第二點提及，「2018台中世界花卉博覽會特別預算歲入歲出執行狀況月報表（截至108年2月），花博特別預算歲入歲出差短29.88億元，加計賒借收入17.56億元後有鉅額差點12.32億元。該府為控管花博特別預算收支差短，請所屬各機關配合節減」。

至於「節減措施」內容，圖中則提到「各機關截至108年3月底止已分配尚未支用部分，除已發生債務關係或契約責任者外，應予凍結」、「花博特別預算應按預定計畫及進度有效執行，已執行完成之經費賸餘款，應即停止支用繳庫」、「各機關聘用花博業務人力原則出缺不補，並於花博展期結束後即終止契約關係」、「花博特別預算預備金非絕對必要，不得申請動支；已撥之預備金如有節餘，應即辦理收回」。

臉書粉專「盧秀燕秀下限」貼文表示，「花博免費政策讓營收崩盤」、「虧損達高達13億，市民每人負債520元，比門票還貴」、「花博人力遇缺不補，觀光品質惡性循環」、「知情人士：免費政策讓花博埋下失敗的伏筆」，並指「這種市長媽媽真敗家！因為免費造成惡性循環，不但收入減少，還讓國際級的花博變成沒有人員服務的公園。」

該篇貼文也在網路上流傳，不少網友見狀直言，「台中人的選擇」、「林慘輸的那天也同時否定了花博」、「選她的人負擔啦」、「免費的最貴，偏偏台中人不懂，科科」「來，說一下知情人士是誰？」不過，若按照上述而言，以台中市280多萬人計算，平均下來每人需約負擔至少440元左右，仍比適用一般民眾的全票票價350元來得貴。

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