網傳台中花博虧損13億 中市府出面駁斥

2019-04-18 12:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博即將在24日閉幕，臉書粉專「盧秀燕秀下限」貼出台中市政府「內部公文」，指稱免費參觀政策導致花博「虧損高達13億，市民每人負債520元，比門票還貴」。台中市政府今日駁斥表示，新政策並無導致花博進一步虧損，市府更透過多元行銷來增加參觀人潮，促進花博經濟效益。

台中市長盧秀燕上任後，自今年元旦起推動台中市民、全球12歲以下兒童免費參觀花博，先前引發市府與AIPH（國際園藝生產者協會）的合約爭議。在花博倒數之際，又有宣稱為市府內部流出的公文，內容指出至今年2月花博特別預算收支短差達12.32億元，市府請所屬各機關配合節減。

而節減措施包括凍結未支用部分、已執行完成之經費賸餘款應即停止支用繳庫，以及各機關聘用花博業務人力出缺不補，並於花博展期結束後即終止契約關係等。

臉書粉專「盧秀燕秀下限」表示，「花博免費政策讓營收崩盤」、「虧損達高達13億，市民每人負債520元，比門票還貴」、「花博人力遇缺不補，觀光品質惡性循環」、「知情人士：免費政策讓花博埋下失敗的伏筆」。

對此，市府交通局長葉昭甫嚴正駁斥說，前市府規劃製發300萬張花博卡，預期有300萬人可一次免費入園，而新的免費入園優惠措施上路後，自元旦截至目前，免費入園人數約160萬人，如再加上去年開幕至年底持花博卡免費入園約50萬人，共約210萬人，尚較原規劃的300萬人少，顯見新政策並無導致花博進一步虧損。

葉昭甫也指出，自今年1月1日至3月31日止，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童參觀人次單日平均約1萬5180人，與去年11月3日花博開幕至12月31日未實施免費優惠政策期間，單日平均約9200人次相比，提升市民參與率約65％。

至於花博人力遇缺不補，市府花博辦公室表示，花博業務人力雇用期間是依花博專案計畫期程及經費辦理，花博展期結束即應依計畫終止雇用契約，以符合市府整體人力管控原則。另該公文發文時間為4月3日，距離花博閉幕僅剩不到1個月，如遇缺再補新進人員，恐無法短期內進行獨立作業，因此原則上出缺不補。

花博辦公室也表示，市府除建置完整志工系統為民服務，花博園區現場服務人力並由營管廠商依據契約派遣專業人員負責，可提供良好觀光服務品質。

市府強調，新市府團隊陸續解決前市府遺留的各項問題，例如，花博卡不公平爭議、AIPH延遲付款、外界反映園區沒有花卉等；更邀請知名藝人白嘉莉代言行銷，推出全台里鄰長揪團遊台中優惠專案，還找來日本知名攝影師蜷川實花舉辦個展，同時創下「六都首長大滿貫」參訪花博記錄，這些多元的行銷策略，都成功吸引一波又一波遊客造訪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/