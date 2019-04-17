未否認與郭台銘討論過選總統 馬：「他是不錯人選」

2019-04-17 13:43

〔記者林良昇／台北報導〕對於鴻海董事長郭台銘表態有意參選總統，前總統馬英九今午在立法院受訪，對於郭是否是比高雄市長韓國瑜更好的人選，馬表示，郭是非常不錯的人選，能夠出來按照制度走，都是非常值得我們肯定的。

馬英九今受國民黨立委費鴻泰邀請，與民間團體到立院康園餐廳餐敘，馬在會前被問到對郭台銘選總統的看法，以「樂觀其成」4個字簡單帶過，隨即上樓用餐。

馬英九在餐會後受訪，對於外傳郭台銘宣布有意角逐總統前曾與馬會面，馬坦言，最近與郭有幾次見面，而是否提到選總統的議題？馬則未否認，僅強調「很多問題都討論過」。

馬英九說，郭台銘願意出來爭取國民黨提名總統候選人，是很好的事情，「我們樂觀其成」﹔因為郭一方面民國59年就加入國民黨，事業橫跨兩岸、歐美，是世界級的企業家，對台灣的經濟發展有滿大貢獻，郭能夠出來，而且堅持要經過初選，是值得肯定的。

對於很多國民黨基層力拱韓國瑜，馬英九則表示，國民黨有制度，所有優秀的候選人出來爭取提名，我們都歡迎。

媒體追問，郭台銘是否是比韓國瑜更好的人選？馬英九則說：「我想當然，他是一個非常不錯的人選」，能夠出來按照制度走，這都是非常值得我們肯定的。

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