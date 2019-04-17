國民黨新竹縣第一選區立委 黨內全民調今晚起跑

2019-04-17 09:15

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣黨部今天開始一連3天，每晚6點半起到10點為止，針對新竹縣下屆的第1選區立委選舉進行黨內全民調！爭取連任、也擁有全國高知名度的立委林為洲不敢大意，要求自己「像個新人一樣，想盡辦法讓自己被看到、被了解。」所以在立法院問政、主持會議之外，只要有空就換上布鞋下鄉、或去市場掃街！

湖口鄉長林志華則為了成功拚取新的政治跑道，已連續至少2週，在上班辦公前，走出他的湖口「舒適圈」，站在竹北、新豐地區「顧路口」，跟所有上班族道早安，拉抬他在黨內以外、非黨籍鄉親對他的熟悉度。

至於另名參選者范振揆持續進行他的「空對地」作戰計畫！持續用臉書行銷介紹自己是湖口鄉某村村長的「心腹」、「核心跑腿員」，擁有全村知名度外，法律系畢業的他經常提供鄉親免費的法律諮詢等服務，展現他另1種接地氣的方式！

國民黨新竹縣黨部書記長兼代理主委洪文彬說，該黨在新竹縣第1選區的全民調作業，將在17日到19日的每天晚上6點半起跑到晚上10點，鎖定有效樣本是1068份，20日公布結果的同時也會把勝出者提報給黨中央，建請黨中央提名！所以他請鄉親接到民調的電話時能耐心受訪，把握自己的權利，大聲說出自己屬意的人選供該黨了解。

至於鄉親口中的「（頭前溪）溪南」選區、新竹縣第2選區提名作業，他說，國民黨最快可望在明天公告黨內初選的辦法，下週受理有意爭取提名人的領表登記。

他直言，黨內人才濟濟，角逐者多，受理登記完以後應該仍無法避免要協調，至於是否會如第1選區一樣採取全民調？必須要看後續發展才會知道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/