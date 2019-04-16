朋友勸進選士北區立委 羅智強兩難：想聽大家意見

2019-04-16 17:08

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第1選區（士林北投）立委為民進黨吳思瑤，國民黨表態參選者包括前台北市長候選人丁守中前發言人詹為元、國民黨中常委曾文培，預計將與新黨台北市議員潘懷宗整合出1人代表藍營；不過，曾表態參選總統的台北市議員羅智強今天宣布，要問大家建議是否選該區立委？他強調，「有一些國民黨內的前輩和朋友來勸我」。

羅智強於臉書發文說，立委蔣乃辛宣布不角逐北市第6選區立委連任後，有很多朋友不約而同勸他參大安區立委，他一一婉謝，還說「除了剛選上市議員，我想先多累積市政的經驗外，大家勸進的理由，其實正是我不打算選大安區的理由」，因大安區仍有許多優秀且有極高勝算的同志可以參選。

羅智強說，但近日另有一些國民黨內的前輩和朋友來勸他投入士林北投立委選舉，幫國民黨收復台北這一席立委；他們認為，士林北投和大安不同，在傳統結構上是藍綠均勢，但吳思瑤深耕多年，實力堅強，均勢已有變化，此外「他們認為我有能力去收復失土」。他說，這是兩難，有人勸進，但他才剛選上議員盼好好監督市政，不易抉擇。

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