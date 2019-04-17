郭台銘可能參選總統 民進黨元老這麼看

2019-04-17 08:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選「英德之爭 」，讓民進黨支持基層很焦慮，看在老黨員、前立委王幸男亦是憂心忡忡，盼望民進黨守護台灣民主核心價值，維持公平競爭初選機制，尤其現在郭台銘有可能加入國民黨的總統初選，國民黨處在「競爭」，而民進黨若仍陷入「鬥争」，必遭人民的唾棄！

王幸男建議總統蔡英文、前行政院長賴清德兩位參選人公開良性競爭，即使初選時程延後，競爭激烈但「自然產總比剖腹產來得好」，產出贏得最大勝選參選人。

王幸男表示，總統蔡英文在民進黨最低潮的時候扛起重擔，2016年又帶領全黨取得勝利，也不負眾人期望進行諸多沈痾改革，施政改革需要付出代價，這是需要多大的勇氣與膽識，能夠獲得挺英派群眾是必然道理。

王幸男也指出，挺賴清德一派的也是基於國內政局變盪，無可否認的，去年11月24日九合一大選，可說是民進黨慘敗崩潰，原本13個執政縣市只剩下6個，甚至今年3月16日立委補選也是「險勝」，被所謂的民怨累積成「韓流」所襲擊，背後代表中國勢力入侵滲透，國家主權面臨嚴重威脅，才會激發基層期待有新希望的力量，「一個會拚的人」出來。對於賴清德而言，他投入黨內初選得先挑戰現任總統，必遭來各種指責批評，這需要何等的勇氣！

王幸男分析，不論挺英或挺德，普遍都有共識體認，民進黨初選這局很重要，不論是蔡英文或賴清德，一定是支持初選民調勝出的一方，即使賴初選失利，挺賴的支持者仍會在2020大選時「含淚投票」給蔡英文，或者是蔡英文初選失利，挺英派也是會「含淚投票」給賴。不過這必須建立初選機制的公平，如果有不公平之處，挺賴派大選時必定「含淚不投票」。

他籲請黨中央與兩位參選人一定要發揮高度智慧，民進黨初選機制，不僅是黨內推舉總統參選人而已，更攸關2020大選時，影響基層民心支持天平，如果民進黨一起頭就「輸在初選」，都將在台灣民主發展史上承擔歷史罪人責任。

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