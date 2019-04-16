賴清德存款2337萬餘元 資產總額減少千餘萬

2019-04-16 12:00

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今公布最新一期《廉政專刊》，前行政院長賴清德與妻子吳玫如的存款為2337萬6909元，相較於去年存款196萬2476元，增加2141萬4433元；不過，兩人去年有價證券申報3291萬97元，今年則出清掛零，兩相比較下，賴清德夫婦的資產總額還減少1149萬5664元。

根據第144期《廉政專刊》所載，賴清德夫婦於1992年7月23日以560萬元購入1筆土地及1筆建物，兩人名下有一輛Toyota Camry轎車，登記時間為2006年12月，購買金額75萬元，另有4張南山人壽及中國人壽保單。

存款部份，賴清德夫婦的存款共2337萬6909元，其中一筆掛在吳玫如名下的定期存款為1630萬6292元，而在有價證券部分則掛零；相較於賴清德去年申報資料，兩人存款雖增加2141萬4433元，但研判應為出清有價證券3291萬97元所致，兩相比較下，賴清德夫婦的資產總額不增反減。

而根據前一期《廉政專刊》所載，總統蔡英文存款申報5406萬872元，擁有中正企業有限公司股票總額413萬6370元，並持有4筆土地、2筆建物。

此外，蔡英文另擁有《洋蔥炒蛋到小英便當》、《英派：點亮台灣的這一哩路》兩本書的著作權，出租給東道公司的土地每月租金9萬元，房屋貸款加上授信貸款共907萬8303元、投資東道公司110萬元。

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