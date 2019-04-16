女總統的使命 蔡英文：就是推動女性賦權

2019-04-16 11:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今出席「台美全球合作暨訓練架構女力經濟賦權高峰會」致詞時表示，身為一個女總統，她的使命就是在台灣繼續推動女性賦權，對於這件事她絕對不會停止，也希望未來大家不要再叫她女總統。

由外交部與美國在台協會共同舉辦的「台美全球合作暨訓練架構女力經濟賦權高峰會」今舉行開幕典禮，總統蔡英文、美國在台協會處長酈英傑、國安會秘書長李大維等人都出席與會。

蔡英文總統在致詞時表示，過去3年，政府努力跟理念相近國家，透過GCTF來合作，也致力確定女性賦權是政策推動的一大重點，因為確信只要有越來越多女性去追求目標，國家就會更加繁榮、區域會更加穩定；蔡英文說，自從她上任後，政府便致力打造一個讓女性能成長成功追尋夢想的環境。

蔡英文表示，在傳統產業中，越來越多女性領袖，40%的立委是女性、年輕一輩不斷努力；蔡英文也說，台灣女性去年登上富比世30名單，世界銀行家的報告也指出，台灣分數是91.5%，台灣已經廢除所有對女性不友善的職掌規範，女性成為經濟的中流砥柱，這也是鼓勵更多女性創業，她希望台灣未來也有能力跟理念相近國家共同推廣全球性別平等。

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