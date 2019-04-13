電影高度政治也不會禁播 蔡英文籲共同捍衛台灣民主和自由

2019-04-13 20:59

〔記者李欣芳／台北報導〕太陽花學運紀錄片「我們的青春，在台灣」去年獲得金馬獎最佳紀錄片，導演傅榆登台領獎時說「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，引發矚目，蔡英文總統今晚表示，「我們的青春，在台灣」在昨天正式上映了，台灣擁有言論自由，我們不會因為電影高度政治就禁播，而自由的秘密是勇氣，我們需要直視政治議題的核心，勇敢捍衛民主和自由的核心價值。

蔡總統在臉書表示，去年頒獎典禮上，傅榆導演的發言，我們都留下深刻的印像。也因為這樣，讓這部談論台灣和中國年輕人、談論318運動、談論政治的紀錄片備受關注。甚至造成導演個人臉書、 文化部長鄭麗君的臉書、以及電影的粉絲專頁被大量仇恨言論洗版。

蔡總統說，台灣擁有言論自由，我們不會因為電影高度政治就禁播。而自由的秘密是勇氣，我們需要直視政治議題的核心，勇敢捍衛民主和自由的核心價值。

因此，蔡總統表示，她想邀請大家走進電影院支持好作品，更歡迎大家帶著對台灣有興趣的外國朋友，一起來欣賞傅榆導演的紀錄片。「週末假日，讓我們聊聊台灣政治，聊聊如何一起走向更好的未來」。

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