台灣關係法40週年 美前眾議院議長萊恩率團來台 蔡總統表謝意

2019-04-15 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年是「台灣關係法」立法40週年，美國前眾議院議長保羅．萊恩（Paul Ryan）率團來台，團員包括4位眾議員、12位現任政府與美國在台協會（AIT）官員及8位地方政府官員與前官員。而總統蔡英文今（15）日也接見美方團隊，感謝美方40年來堅定支持，以及萊恩任內通過多項挺台法案。

蔡英文表示，除了總統府落成一百週年，今年也是「台灣關係法」立法40週年，也是AIT成立滿40年，近期不論是在台北還是華府，都有不少紀念活動及會議，共同見證這40年來越來越堅實的台美關係。這次萊恩議長率團來訪，更是表現出美國對於落實「台灣關係法」的重視，歡迎萊恩前議長首次訪問台灣，感謝他在議長任內，領導眾議院通過許多重要的友台法案和決議案。

蔡英文指出，「台灣關係法」替台美經貿及安全等各項實質交流合作，奠定了關鍵的制度基礎。如果40年前，美國國會沒有通過這部法案，今天台美之間不會發展出如此緊密堅實的夥伴關係。40年來，美國國會對台灣的跨黨派支持，從來沒有間斷過。這樣的支持力量，在推動台美關係進展上，扮演相當重要的角色。

蔡英文說，在萊恩議長任內，聯邦眾議院通過多項支持台灣的法案及決議案。包括去年通過的「台灣旅行法」及「要求國務卿發展策略協助台灣重獲WHO觀察員地位法案」，以及前年通過支持台灣參與國際刑警組織等法案，都大大鼓舞了我們，堅定台灣要持續貢獻國際社會的決心。

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