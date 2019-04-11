TRA@40 美眾院前議長萊恩將率團訪台

2019-04-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）昨宣布，美國前眾議院議長萊恩將率團來台，參加「台灣關係法（TRA）」立法四十週年在台北舉行的系列活動。團員包括四位眾議員、十二位現任政府與AIT官員及八位地方政府官員與前官員。

為紀念TRA立法四十週年，外交部與AIT近期規劃舉辦一系列活動，包括十五日於內湖新館舉辦的「友誼慶祝酒會」、ICRT、台灣大學與AIT共同舉辦的「台灣關係法四十週年座談會」；十六日開放民眾參與的「女力經濟賦權高峰會」以及美國哈德遜研究所和遠景基金會共同舉行的「二○一九印太安全對話」論壇等活動。

AIT公布訪團名單，團長由美國前眾議院議長保羅．萊恩擔任，萊恩曾於二○一二年擔任共和黨提名副總統候選人；他二○一五年以一百五十年來最年輕議長之姿出任眾院議長，今年一月期中選舉後退休。

慶賀團共有廿五位美國政要，包括聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙、強森、貝肯及卡巴赫等四位眾議員，以及AIT主席莫健、環保署首席副助理署長西田珍、國務院經濟與商業事務局副助理國務卿米德偉（David Meale）、國務院東亞暨太平洋事務局台灣協調處處長何樂進等現任官員；與前AIT主席薄瑞光、前AIT處長司徒文和前美國國防部亞太安全事務首席副助理部長米歇爾（Amb. Derek Mitchell）等前任官員。

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