接見美眾議院前議長 蔡英文：台美持續合作打造和平穩定印太地區

2019-04-15 14:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美國聯邦眾議院前議長萊恩（Paul Ryan），除感謝萊恩議長任內對台美關係的貢獻，及參眾兩院議員長期對台灣的支持，也期盼兩國關係比過去更加密切，在穩固的合作基礎上，共同打造一個和平、穩定、開放、繁榮的印太地區。

接見開始前，總統與萊恩議長在國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、「美國在台協會」處長酈英傑及駐美大使高碩泰陪同下，參觀總統府一樓的常設展及建築百年特展。

總統府第三局局長李南陽簡介特展時，總統與萊恩議長特別在1954年時任外交部長葉公超與美國務卿杜勒斯簽署「中美共同防禦條約」、1961年我國雙十國慶時，美國軍機群自關島起飛飛越閱兵台致敬、1988年李登輝總統接見「台灣關係法暨中美關研討會」的美國學者及1999年「台灣關係法20週年暨美中關係」公聽會等4張照片前停留。

總統在接見時致詞表示，歡迎萊恩議長第一次拜訪台灣，也很高興在會面前，一起到一樓參觀總統府建築100年的紀念展，見證這座建築物歷經外來政權、威權政權，到民主化及本土化的100年。

總統指出，《台灣關係法》替台美經貿及安全等各項實質交流，奠定了非常重要且關鍵的制度基礎。如果美國國會40年前沒有通過這部法案，今天如此緊密的夥伴關係就不存在。40年來，美國國會對台灣的跨黨派支持，從來沒有間斷過。這樣的支持力量，在推動台美關係進展上扮演非常重要的關鍵角色。

總統強調，尤其是在萊恩議長任內，聯邦眾議院通過多項支持台灣的法案及決議案。包括去年通過的《台灣旅行法》及《要求國務卿發展策略協助台灣重獲WHO觀察員地位法案》，以及前年通過支持台灣參與國際刑警組織等法案，都大大鼓舞了我們，堅定台灣要持續貢獻國際社會的決心。她感謝萊恩議長任內對台美關係的貢獻，及參眾兩院議員長期對台灣的支持。

總統說，展望未來，政府非常有信心台美關係將比過去更加密切，也會在穩固的合作基礎上，共同發揮區域中的正面影響力，持續打造一個和平、穩定、開放、繁榮的印太地區。

最後，總統希望能有更多美國朋友理解，台灣是印太地區可信賴的行動者，我們的存在有助於區域的平衡及民主發展，是一股不可或缺的良善力量。

隨後，萊恩議長致詞表示，台美關係之所以堅固正因為《台灣關係法》，而《台灣關係法》當初由國會通過。透過了國會的力量加強了《台灣關係法》，不僅讓《台灣關係法》成為執政黨的政策，且歷經時間考驗及政黨輪替，迄今在美國國會對《台灣關係法》支持，仍是跨黨派的。

萊恩議長指出，這是因為美國人對台灣非常有感情，且台美之間有很多包含貿易、法治、民主等共享的價值及願景，希望促成自由且開放的印太區域。而《台灣關係法》正是這些共享價值的體現，未來臺美間還有很多領域可以發展，特別是貿易及安全領域。

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