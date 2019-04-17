1個月內2次！週刊爆美女立委與已婚主任會館過夜

2019-04-17 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量原住民立委高潞‧以用，被週刊兩度直擊，與她已婚的辦公室主任陳士章，一起在專供立委住宿的立法院台北會館過夜。

《鏡週刊》報導，本月9日高潞‧以用舉辦42歲的生日宴，接近傍晚6時，她與陳士章一同在立院搭車前往板橋的餐廳，當天席開10幾桌，包括衛福部長陳時中、時力立委林昶佐、國會聯絡人和支持者都是受邀對象。

生日宴約在9點45分結束，高潞與陳士章乘公務車一起返回台北會館，直到隔日凌晨0時10分，兩人換掉稍早的華服跟西裝，改穿輕便衣褲、拖鞋，搭乘友人的廂型車再到羅斯福路的一家知名連鎖火鍋店續攤。凌晨1時37分，兩人離開火鍋店在人行道上漫步，再搭乘友人的車返回台北會館，當天上午8時50分，高潞獨自搭公務車前往立院開會，而陳直到隔天中午還未離開。

另一次兩人也被直擊在台北會館過夜，3月9日晚間，高潞出席在大直舉辦的時代力量4週年黨慶募款餐後，約在晚間10時35分，2人一前一後步入台北會館，並未見陳離開會館。

報導提到，台北會館提供新竹以南及東部、外島的立委住宿，限立委和配偶居住，不提供非立委住宿，陳士章在台北會館過夜，已經違反立法院內規。立法院秘書長林志嘉表示，如果確有助理留宿的情形，立院查證屬實，就會依法處理，通知立委別再讓助理到會館留宿。

高潞：陳士章是遠房表弟

高潞回應，指陳是她的遠房表弟，當天兩人住在不同房間，因為公務需求才讓助理住在會館。對於會館不得讓立委及配偶以外人士留宿，高潞說，如果是這樣的話，那以後就不行了，這樣會讓她害到其他委員。高潞強調，生日當天她去吃宵夜有找朋友一起吃，就是很平常出去談事情的場合。

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