宋楚瑜訪香港 見特首林鄭月娥

2019-04-16 18:23

〔記者林良昇／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜率「粵港澳」參訪團繼昨日與香港中聯辦主任王志民會面後，今天隨即與香港行政長官林鄭月娥會面，對於訪港之行進入中聯辦、與特首會面，宋楚瑜在受訪時說，他曾與中共總書記習近平見面，也沒有因為這樣變成共產黨，所以請外界不要擔心。

宋楚瑜率領「粵港澳」參訪團訪港，今天上午參觀了香港展城館，了解香港建設發展的演變，以及未來的規劃。參訪團也與香港地制及內地事務局座談，參訪團成員與局長聶德權就「粵港澳大灣區整體發展建設」交換意見。

宋楚瑜於今天中午接受媒體採訪時證實，下午將和林鄭月娥會面。宋楚瑜說，他和林鄭月娥是舊識，在APEC領袖會議中與她有多次互動。他會把上午參觀展城館，以及座談的心得與她分享。宋楚瑜也說，今天還會送給林鄭月娥一張照片，是參加APEC領袖會議時，他與林鄭月娥以及新加總理李顯龍3人的合照。

宋楚瑜說，香港過去在經濟方面已有很高的成就，香港的法治、自由、開放以及對文官專業、操守的培訓，都獲得外界很高評價。推動「粵港澳大灣區」發展時，要整合港、澳及9個不同城市，香港如何維持傳統的優勢且讓經濟發展更上層樓？都是值得大家關注的地方。

媒體詢問粵港澳大灣區的發展對台灣的重要性，宋楚瑜說，大灣區的人口及經濟總量超約東京、紐約、舊金山3大灣區，將影響大陸華南地區、港澳的產業和經貿發展，台灣不可能不受影響，到底是危機還是契機？必須務實地考察，與當地台商座談，了解台商所面臨的各項問題。

而台灣各界對政治人物進入「中聯辦」有所批評，宋楚瑜受訪時回應，每個人對事情有不同的看法。但他不是第一次進香港中聯辦，2007年時，中聯辦主任高祀仁就曾邀請他在中聯辦招待所吃飯，這次也不例外。

宋楚瑜也強調，他曾經在北京與習近平會面，而2次參加APEC領袖會議與習近平互動，也沒有因爲這樣「變成共產黨」，所以不用擔心。

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