宋楚瑜訪港首日 會中聯辦主任王志民

2019-04-15 23:40

〔中央社〕台灣親民黨主席宋楚瑜今晚會晤了香港中聯辦主任王志民，王志民在會晤中說，「歡迎台灣朋友到訪中聯辦」。

宋楚瑜一行今天自台灣飛抵香港訪問，傍晚進入北京中央駐香港聯絡辦公室大樓會晤主任王志民。

中聯辦晚上公布，王志民在會晤時，讚賞宋楚瑜和親民黨在推動兩岸關係實現歷史性轉折中發揮的重要作用，「期盼引領更多島內有識之士，共擔民族大義，共謀同胞福祉，為推動新時代兩岸關係新發展做出更大貢獻」。

王志民說，香港在兩岸關係歷史進程中扮演了獨特的角色，做出了積極貢獻，處理有關涉台事務是香港中聯辦的5項職能之一，「我們歡迎台灣朋友到訪中聯辦，並熱忱為廣大台胞服務」。

王志民又向宋楚瑜說，粵港澳大灣區建設既為香港提供更多政策紅利和創新動力，開闢更廣闊的發展空間，也是台灣優勢產業和人才大展身手的舞台，並為台灣優質產品提供廣闊的市場，在深化兩岸融合發展中扮演越來越重要的角色。

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