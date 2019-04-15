想當台商轉型橋樑 宋楚瑜前往香港 將訪粵港澳大灣區

2019-04-15 12:21

〔記者姚介修/桃園機場報導〕親民黨主席宋楚瑜早上搭機前往香港、澳門地區瞭解粵港澳大灣區經濟發展計劃，由於中國方面最近的政策改變，對於台商未來轉型有幫助，他也強調，兩岸和平發展，用誠意來推動兩岸和平發展，因為和平才沒有輸家。

親民黨主席宋楚瑜是於今日上午搭乘長榮班機前往香港，他表示，這次前往粵港澳大灣區瞭解該區的經濟發展計劃，希望未來可以是台商溝通的橋樑。

宋楚瑜行前表示，他希望兩岸領導人都能瞭解台商他們的訴求與困難，尤其現在中美貿易摩擦，兩岸關係對立，使得台商問題更為複雜，但台商對大陸的貢獻不可抹滅，這次中國大陸當局他們在粵港澳大灣區經濟發展計劃，這對台商的轉型是挑戰、危機還是契機？這就是他要去瞭解的，也可以作為未來台商轉型的相互溝通橋樑。

他也強調，親民黨一貫的基本立場，就是用溝通化解彼此的誤解，用誠意來推動兩岸和平發展，因為和平沒有輸家，雙方進一步認識，親民黨一貫的主張，兩岸一中，反對台獨，炎黃子孫不忘本，兩岸兄弟一家親，台灣堅持的民主立場。

他也說，40年前他就是替蔣經國總統當翻譯起家，這次他也是當「翻譯」，因為中國大陸說的話台灣聽不懂，台灣有些心聲中國大陸聽不清楚，兩岸真正需要有人確切詮釋一下，兩岸共同創造中華民族的繁榮與發展，也讓對方瞭解台灣不放棄自由民主的價值與堅持。

最後他也提到，現在大家都在討論總統選舉，國民黨、民進黨現在都亂，天大地大，人民最大，大家要跨越黨派，因為人民優先，他也說，這次回國，也會與不同政治領袖交換意見。

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