宋楚瑜訪港 見中聯辦主任

2019-04-16

〔記者林良昇、姚介修、國際新聞中心／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜昨率團訪問中國，重心放在「粵港澳」三地區，昨晚並與中聯辦官員會晤。宋在昨天稍早表示，會和澳門、香港、大灣區各城市的黨政高層見面，客隨主便，但與誰見面不重要，重要的是有沒有把台灣人的心聲真正表達出來。

宋楚瑜一行人於昨天傍晚進入北京中央駐香港聯絡辦公室大樓，會晤中聯辦主任王志民，中聯辦稍晚公布，王志民讚賞宋楚瑜和親民黨在推動兩岸關係實現歷史性轉折中發揮的重要作用，「期盼引領更多島內有識之士，共擔民族大義，共謀同胞福祉，為推動新時代兩岸關係新發展做出更大貢獻」。

王志民向宋楚瑜表示，香港在兩岸關係歷史進程中扮演了獨特的角色，做出了積極貢獻，處理有關涉台事務是香港中聯辦的五項職能之一，「我們歡迎台灣朋友到訪中聯辦，並熱忱為廣大台胞服務」。

宋楚瑜昨中午率團抵港，中聯辦台灣事務部部長楊流昌到場迎接。

此外，高雄市長韓國瑜日前訪問香港時，與王志民會面，遭外界質疑為「一國兩制」背書。王志民十五日出席「全民國家安全教育日」研討會時聲稱，香港的安全是國家安全的一部分，維護國安是「一國兩制」的憲制使命，香港在維護國安上沒有例外，只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。

王志民︰維護國安

只有一國沒有兩制

針對中國政府二月間史無前例地下達公函給香港特首林鄭月娥，支持港府依法取締主張「港獨」的香港民族黨，還要求林鄭提交報告說明過程，林鄭強調，這是體現行政長官向北京中央負責的憲制責任，編寫報告工作將在短期內完成，並考慮公開報告全文。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/