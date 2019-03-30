宋連任親民黨魁 選總統未鬆口

2019-03-30

〔記者黃欣柏／台北報導〕親民黨昨日舉辦黨主席及全國委員選舉，現任黨主席宋楚瑜繼續連任。對於是否參選下任總統，宋楚瑜受訪時未鬆口，僅表示親民黨有提名人選的「入場券」，但黨內還要做整體考量，請外界「稍安勿躁」。

由於親民黨在二○一六總統選舉與立委選舉均獲逾五％選票，二○二○總統選舉可提名總統候選人。宋楚瑜表示，他會不會進場，還是要經過黨內全盤考量。

宋楚瑜也強調，現在各黨派都在談誰能「勝選」，但重要的應該是誰能「勝任」，過去他和三個人選過，「結果陳水扁去坐牢，馬英九把國民黨弄到大敗」，現在蔡英文做了兩年多，「我們來看她有沒有好辦法讓人民覺得她能勝任！」

被問到台北市長柯文哲可能參選總統一事，宋楚瑜則說，目前為止柯還沒和他談過要選總統，這些假設性問題都還沒發生，至少等柯做完選擇，他再來評論。

宋楚瑜表示，自己三度參選總統，雖然沒當到台灣這條船的船長，但絕不希望這條船被搞沉。

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