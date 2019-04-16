里長遭統戰 北市府：中國跳過政府直接聯絡里鄰長

2019-04-16 16:34

〔記者郭安家／台北報導〕本報日前獨家報導，中國統戰招聘台灣人擔任社區主任助理，平潭已有8名台灣村里長擔任9個村委會或社區居委會執行主任，包括台北市文山區忠順里長曾寧旖。台北市議員苗博雅今天下午於議會民政部門質詢詢問民政局長藍世聰此事，藍世聰坦言，他們（中國）都跳過政府直接跟里鄰長聯絡

藍世聰說，台北市只有一位里長涉及此事，有跟這位里長（曾寧旖）討論過，對方說沒有擔中國職務任；對於中國說有這位里長擔任中國職務？他說，會跟里長溝通，盡量不要有這種事情。

苗博雅指出，台北市有465位里長、9000多位鄰長，很多學術研究指出，中國民間官方各單位都會積極跟里鄰系統邀約，不管免費招待，或你出一點錢、我出一錢，進行參訪、交流或旅遊各種名義活動；民政局應積極清查。

藍世聰回應，現在中國都跳過政府直接跟里鄰長聯絡，而民政局基本上都有掌握；至於是否要對社會揭露赴中參訪里鄰長？他僅說，他們都是以自費，私下以個人名義來往。

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