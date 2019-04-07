看A片也要小心！中國透過色情APP搞統戰

2019-04-07 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕所謂食色性也，看A片是人之常情，但民眾可能在不知不覺之間讓中國收集到與自己相關的無數訊息！學者透露，不少用來觀賞A片的APP程式，公司地址竟然都位於中國北京。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋的「中國政府如何利用假消息影響台灣選舉」演講逐字稿指出，俄羅斯有一套統戰策略，便是向第三方公司購買用戶的各種資料來分析，中國也繼承了這一套。

沈伯洋說，想要直接測出用戶的政治傾向其實不太容易，但目前有個很好的方式知道民眾偏向哪一派，那就是蒐集他們在色情網站搜尋的關鍵字，從SM、性暴力或亂倫等各式各樣的字詞，就能對應到不同的政治傾向，準確度高達97％。

沈伯洋表示，尤其是那些專門播放A片的特別APP，往往來路不明且無法在正常的商店下載，一旦安裝後還要同意各種權限，其實這些APP背後的公司都在北京。

沈伯洋指出，這些資訊被收集之後，能將人的類別分成3000種，「對於你這種人要怎麼做行銷，這些全部都已經有大數據了。」因此沈伯洋呼籲，民眾必須要好好想想自己的數據可能會被誰買走。

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