台灣村里長當中國村委主任 內政部：確定後開罰

2019-03-13 10:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市曾姓里長在內，共8名里長在中國擔任村委會或社區居委會執行主任，引發爭議，台北市長柯文哲12日表示，「規則講清楚，大家照辦就是。」對於相關案件，內政部長徐國勇今天在立法院回應，已經認定違法，陸委會會給他們澄清機會，確定後會開罰；至於柯文哲的回應，徐國勇說「我沒聽到。」

中國廈門市海滄區去年招聘35位台灣人擔任社區主任助理，主管的內政部認定，社區主任助理類似我村里幹事，屬中國政府職務，任職者已違反「兩岸條例」中禁止在中國黨政軍任職的規定，可處10萬到50萬台幣的罰鍰。政府已掌握部分名單，將請當事人說明，至於是否開罰還要研究。

徐國勇今天列席立法院內政委員會，會前受訪表示，已經認定違法，會按照程序，陸委會會約談，給當事人澄清機會，例如是否辭職？或是什麼樣的情況去擔任。

至於台北市長柯文哲12日出席活動後受訪表示，是否違反違反兩岸人民條例，怎麼會問台北市長，應該去問陸委會。「規則講清楚，大家照辦就是了」。

對此，徐國勇則表示，沒有聽到柯文哲相關評論。目前知道的有8個（台灣村里長），過濾出來有8個，內政部和陸委會都會調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/