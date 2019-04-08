看過來！中國收購粉專、收買網紅 有這幾招可以防堵

2019-04-08 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國出手購買台灣臉書粉絲專頁，甚至出錢收買網紅，讓民眾擔心中國逐漸會以此洗腦並統戰台灣人，對此專欄作家劉致昕提供了加拿大應對這些手段的方式，可避免民眾遭到操控。

《報導者》刊載劉致昕的〈在民主癱瘓之前——從買粉專事件看台灣該補強的網路學分〉一文，裏頭指出加拿大從2017年就展開確保民主秩序自由、安全、公平的作戰，加拿大總理杜魯道就說，這些外來干預行為雖不一定要造成特定的選舉結果，但可以讓社會走向極端與對立。

劉致昕細數加拿大一共採取了4個策略因應，第一便是「對抗境外勢力的干預」，從網路上找出對民主秩序帶有潛在威脅的目標，再將其公開給全民了解。此外，還由資訊安全、警政、情報這3個安全機構組成聯盟，並和G7國家建構起互通情報的聯繫。

第二， 「加強機關組織的對應能力」。劉致昕說，加拿大情資單位會分析境外威脅的各種模式，再和國際情報互相對比，這能讓加國政府更精準地了解所遭遇的威脅是什麼。另外，各種專門的新機構一一成立，例如「境外勢力干預調查小組」、「選舉安全與情報威脅工作小組」等等，並將最新的網路安全知識傳達給民眾，

第三，「督促社交媒體與平台採取對應行動」，加拿大政府要求社交媒體在訊息傳播上要付更大的責任，並且將過程全數透明公開，隨時讓大眾了解。

第四，「為公民做好準備」。加拿大政府出了一筆700萬加元（約新台幣1.6億元）的經費，徵求公民團體前來提案並迅速撥款，這些提案內容包括提高民眾對網路操弄行為的認識、不受洗腦和帶風向的資訊影響。

事實上，除了加拿大之外，美國國務院也花了1.2億美元（約新台幣37億元）研究如何對抗假消息，歐盟則在這方面提撥了757萬歐元經費（約新台幣2.6億元）。

劉致昕表示，加拿大的作戰策略有3點值得注意。第一，上述4大策略是由國防部、民主制度部、公共安全部一起在記者會上對外公布的，這除了是跨部門的合作之外，更顯示出各部門對資訊戰有了共識。

第二，加國強調各黨各派都有責任面對資訊戰，所以不同立場的政黨都必須成為打擊假消息的一環，而加拿大政府也會將相關機密內容提供給各黨派知曉。

第三，在法國大選、美國大選疑似遭境外黑手操弄下，加拿大推出了「選舉重要事件公共協定」以應對投票前夕的不實消息與駭客攻擊。一旦有任何試圖操控選舉的事件發生，政府跨部門組成的團隊就會出面澄清。

劉致昕最後強調，在這個資訊戰的時代，無論是個人、媒體、網路平台、教育、政府，都必須要增強免疫力並展開行動，避免民主社會遭到癱瘓。

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