高雄圖書館架上驚見《祖國》雜誌 封面就唱「和平統一」

2019-04-10 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕統戰無所不在？臉書粉絲專頁「聞賤會文創」今爆料，高雄某間圖書館的架上，竟然有一本中國的《祖國》雜誌，其封面上還清楚地寫著要「和平統一、一國兩制」，讓許多網友都看傻眼，直呼「圖書館擺這個真的有夠噁心」。

「聞賤會文創」今10日在臉書上PO出一張《祖國》雜誌的照片，並表示這是在高雄某圖書分館發現的。然而，這份《祖國》雜誌並沒有自己專屬的架位，而是放在《美人誌》專區，同時櫃內亦無前幾期存刊，因此「聞賤會文創」推測，這份雜誌「應該是韓特首上任之後開始悄悄進的。」

據了解，《祖國》雜誌的創辦人戚嘉林，雖出生於台灣並曾任台灣外交官，但現為中國統一聯盟主席。

對此許多網友紛紛留言，「該丟垃圾筒」、「發大財」、「高雄市民一戶配一本吧」、「習大大知道自己被放在美人誌上面嗎？」、「宜蘭的圖書館也有啊」、「我自己在圖書館工作，真的很多統戰的東西會自己寄來，還有兩岸犇報」、「真的有夠噁心」，另也有網友表示，這種雜誌其實連學校圖書館都有。

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