黃瀞瑩上政論節目談統獨議題 議員質疑領通告費觸法

2019-04-16 15:39

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府副發言人（學姊）黃瀞瑩日前上政論節目談「統獨假議題」，也引起關注適法性問題。台北市議員游淑慧今下午於議會民政部門質詢指，按公務員兼職規定，即便依法兼職，相關兼職費每個月不能超過1萬6千元，上通告不是依法兼職；若要上節目做市政宣導，就不該領通告費。她呼籲人事處長程本清調查，「不要柯市長親信就不敢碰」。

程本清回應，黃瀞瑩上節目當天有請假，且經核准談市政有關宣導；至於通告費問題，銓敘部說不能領有固定薪酬，人事處已問銓敘部通告費、交通費算不算薪酬，目前還沒回函，仍待確認。

游淑慧指，市長室專員周榆修、前專員林昆鋒、黃瀞瑩都曾上政論節目，涉及有沒有長官核准、是不是跟職務有關、有沒有領薪酬？她認為，通告費就是薪資所得，因電視台也要有名目出帳；並質疑市府人員上節目通告費有沒有超過1萬6千元？

她指出，市府不管公務員、聘用人員、柯文哲機要人員，上節目兼差兼職領取費用，人事處要統一辦理，不行只准州官放火不許百姓點燈，一般公務員兼職被查到會受嚴重懲處，為什麼市長室同仁、柯文哲同意的人，可上政論節目發表意見，什麼時候公務員可一邊宣導市政一邊去領錢？這麼好康工作，市府為什麼還要給薪水？市府人員領薪資，市政宣傳是不是本分？怎麼可以再領公告費

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