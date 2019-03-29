「統獨假議題」論述和學姊一樣？柯P：時機場合很重要

2019-03-29 12:50

〔記者楊心慧／台北報導〕北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前稱「統獨是假議題」，引發爭議，柯文哲昨緩頰指黃還年輕，怎能期待年輕人在很短時間內講一大堆？不過不少議員質疑這是年齡歧視，且學姊的論述和柯文哲過去說的假議題是一樣的，對此柯文哲回應：「對啦，但同樣一個說明，標題對、內容也要對，時機場合也很重要。」

黃瀞瑩日前在政論節目上稱「統獨是假議題」，被不少網友嘲諷、砲轟，柯文哲昨出面緩頰，稱黃不到30歲，怎麼能期待年輕人在很短時間內講一大堆，很多東西也是慢慢學習，並說美國現階段不會允許台灣獨立或統一，但還是要隨時提防小動作。

柯文哲今上午參加竹子湖開幕活動，進行媒體聯訪時，被問到議員質疑柯對學姊是年齡歧視，且學姊的論述和柯文哲過去說的假議題一樣，柯文哲說：「同樣一個說明，標題對、內容也要對，時機場合也很重要。」

柯文哲表示，不能要求20幾歲的年輕人論述可以和名嘴對打。媒體詢問，既然如此為何要讓黃上政論節目？他則說，給年輕人機會，要讓你上去要有更多訓練。

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